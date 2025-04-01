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Известный лыжник из Норвегии завершил карьеру на Кубке мира: СМИ выяснили детали

Киев • УНН

 • 19429 просмотра

Норвежский лыжник Ховард Солос Таугболь завершит карьеру на Кубке мира. Он присоединится к команде Team Ragde Charge, где будет соревноваться вместе со Стиной Нильссон.

Известный лыжник из Норвегии завершил карьеру на Кубке мира: СМИ выяснили детали

Норвежский лыжник Ховард Солос Таугболь решил завершить свою карьеру на Кубке мира по лыжным гонкам. Об этом сообщает норвежское СМИ NRK, передает УНН.

Детали

Как сообщают СМИ, Таугболь подписал контракт с командой Team Ragde Charge. Он будет участвовать в соревнованиях в составе этой команды на протяжении следующих соревнований. За ту же команду будет соревноваться известная экс-биатлонистка Стина Нильссон.

Ховард Солос Таугболь дебютировал в Кубке мира по лыжным видам спорта 15 декабря 2013 года в Давосе: тогда он занял 21 место в спринте. В 2021 году спортсмен дебютировал на чемпионате мира. Он завоевал бронзовую медаль в индивидуальном спринте классическим стилем.

Напомним

Гребчиха из Украины Виктория Ус во время международных соревнований по гребному слалому во Франции завоевала бронзовую медаль

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