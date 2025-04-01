Відомий лижник з Норвегії завершив кар’єру на Кубку світу: ЗМІ з’ясували деталі
Київ • УНН
Норвезький лижник Ховард Солос Таугболь завершить кар'єру на Кубку світу. Він приєднається до команди Team Ragde Charge, де змагатиметься разом зі Стіною Нільссон.
Норвезький лижник Ховард Солос Таугболь вирішив завершити свою кар’єру на Кубку світу з лижних перегонів. Про це повідомляє норвезьке ЗМІ NRK, передає УНН.
Деталі
Як повідомляють ЗМІ, Таугболь підписав контракт з командою Team Ragde Charge. Він братиме участь у змаганнях у складі цієї команди впродовж наступних змагань. За ту ж команду буде змагатися відома ексбіатлоністка Стіна Нільссон.
Ховард Солос Таугболь дебютував у Кубку світу з лижних видів спорту 15 грудня 2013 року у Давосі: тоді він зайняв 21 місце у спринті. У 2021 році спортсмен дебютував на чемпіонаті світу. Він виборов бронзову медаль в індивідуальному спринті класичним стилем.
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