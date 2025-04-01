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Відомий лижник з Норвегії завершив кар’єру на Кубку світу: ЗМІ з’ясували деталі

Київ • УНН

 • 19428 перегляди

Норвезький лижник Ховард Солос Таугболь завершить кар'єру на Кубку світу. Він приєднається до команди Team Ragde Charge, де змагатиметься разом зі Стіною Нільссон.

Відомий лижник з Норвегії завершив кар’єру на Кубку світу: ЗМІ з’ясували деталі

Норвезький лижник Ховард Солос Таугболь вирішив завершити свою кар’єру на Кубку світу з лижних перегонів. Про це повідомляє норвезьке ЗМІ NRK, передає УНН.

Деталі

Як повідомляють ЗМІ, Таугболь підписав контракт з командою Team Ragde Charge. Він братиме участь у змаганнях у складі цієї команди впродовж наступних змагань. За ту ж команду буде змагатися відома ексбіатлоністка Стіна Нільссон.

Ховард Солос Таугболь дебютував у Кубку світу з лижних видів спорту 15 грудня 2013 року у Давосі: тоді він зайняв 21 місце у спринті. У 2021 році спортсмен дебютував на чемпіонаті світу. Він виборов бронзову медаль в індивідуальному спринті класичним стилем.

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