Израиль открывает границу для небольших групп иностранных туристов

Детали

В условиях ослабления ограничений на коронавирус правительство приступило к реализации плана по запуску небольших групп туристов из стран, использующих одобренные им вакцины.

Иностранные авиакомпании также восстанавливают полеты, которые были приостановлены, когда в этом месяце палестинские боевики начали ракетный обстрел Израиля. Прекращение огня остановило боевые действия, что помогло правительству уложиться в воскресную дату начала реализации плана.

Но регистрация на план Министерства туризма открылась только на прошлой неделе, поэтому количество посетителей сначала будет ограничено.

“Маловероятно, что первые группы прибудут до начала июня”, — заявила пресс-секретарь Министерства туризма.

Контекст

В рамках пилотной программы, которая продлится до 15 июня, Израиль дал разрешение на посещение 20 группами от 5 до 30 туристов из стран, включая США, Великобританию и Германию.

Еще 20 групп были выбраны в резерв, если какой-либо из первых 20 туроператоров не выполнит условия Израиля.

Министр туризма Орит Фаркаш-Хакоен заявил, что министерство работает над тем, чтобы позволить большему количеству туристов приезжать, чтобы “восстановить индустрию туризма и вернуть сотни тысяч людей на рынок труда”.

Израильские власти считают, что сначала ограничение туризма небольшими группами — лучший способ контролировать и сдерживать распространение COVID-19, особенно новых вариантов. Планируется увеличить количество групп в июне и позволить индивидуальным туристам начать посещения в июле.

Посетители должны будут показать отрицательные результаты ПЦР перед полетом и пройти дополнительные тесты по прибытии.

В Израиле полностью вакцинированы около 55% населения, и количество случаев COVID-19 резко снизилось.

Дополнение

Туризм в 2019 году достиг рекордного уровня в 4,55 миллиона посетителей, что принесло экономике Израиля 23 миллиарда шекелей (7,1 миллиарда долларов), в основном из малого и среднего бизнеса.