Израиль открывает границу для небольших групп иностранных туристов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Израиль вновь открыл свои границы для иностранных туристов в воскресенье после снижения числа случаев заражения COVID-19, но понадобится много времени, чтобы восстановить и оживить индустрию туризма в стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
В условиях ослабления ограничений на коронавирус правительство приступило к реализации плана по запуску небольших групп туристов из стран, использующих одобренные им вакцины.
Иностранные авиакомпании также восстанавливают полеты, которые были приостановлены, когда в этом месяце палестинские боевики начали ракетный обстрел Израиля. Прекращение огня остановило боевые действия, что помогло правительству уложиться в воскресную дату начала реализации плана.
Но регистрация на план Министерства туризма открылась только на прошлой неделе, поэтому количество посетителей сначала будет ограничено.
“Маловероятно, что первые группы прибудут до начала июня”, — заявила пресс-секретарь Министерства туризма.
Контекст
В рамках пилотной программы, которая продлится до 15 июня, Израиль дал разрешение на посещение 20 группами от 5 до 30 туристов из стран, включая США, Великобританию и Германию.
Еще 20 групп были выбраны в резерв, если какой-либо из первых 20 туроператоров не выполнит условия Израиля.
Министр туризма Орит Фаркаш-Хакоен заявил, что министерство работает над тем, чтобы позволить большему количеству туристов приезжать, чтобы “восстановить индустрию туризма и вернуть сотни тысяч людей на рынок труда”.
Израильские власти считают, что сначала ограничение туризма небольшими группами — лучший способ контролировать и сдерживать распространение COVID-19, особенно новых вариантов. Планируется увеличить количество групп в июне и позволить индивидуальным туристам начать посещения в июле.
Посетители должны будут показать отрицательные результаты ПЦР перед полетом и пройти дополнительные тесты по прибытии.
В Израиле полностью вакцинированы около 55% населения, и количество случаев COVID-19 резко снизилось.
Дополнение
Туризм в 2019 году достиг рекордного уровня в 4,55 миллиона посетителей, что принесло экономике Израиля 23 миллиарда шекелей (7,1 миллиарда долларов), в основном из малого и среднего бизнеса.