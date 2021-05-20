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Израиль и ХАМАС согласились на перемирие

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 мая. УНН. Израиль и радикальное движение ХАМАС в ночь на пятницу, 21 мая, прекратят огонь. Об этом в четверг, 20 мая, пишет Reuters со ссылкой на представителя ХАМАС. Впоследствии агентство dpa распространило заявление представителя израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который подтвердил, что правительство страны одобрило одностороннее прекращении огня, передает УНН опираясь на данные DW.

Израиль и ХАМАС согласились на перемирие

Детали

По словам представителя ХАМАС, перемирие будет “взаимным и одновременным”, а начаться оно должно в 2 часа ночи по местному времени. В свою очередь, Израиль распространил заявление, в котором назвал перемирие “взаимным и безусловным”. В заявлении говорится, что решение было достигнуто при посредничестве Египта, но отмечается, что точное время прекращения огня еще не определено.

Что предшествовало

Еще накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна продолжит операцию в секторе Газа несмотря на призывы к деэскалации. Этому заявлению предшествовал телефонный разговор премьера с президентом США Джо Байденом, который сообщил, что “ожидает значительной деэскалации”.

Контекст

Конфликт в регионе резко обострилась после того, как Израиль принял решение выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в Иерусалиме, в результате которых пострадали сотни людей.

Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая, обострение началось из-за столкновения между палестинцами и израильской полицией в Восточном Иерусалиме.

В ЦАХАЛе заявили, что с 10 мая из сектора Газы в сторону Израиля было выпущено 3700 ракет.

Медики из Газы сообщают, что с начала нового обострения конфликта состоянию на 18 мая погибли 213 палестинцев, 61 среди которых — дети. Еще 1442 палестинцы были ранены. Израиль сообщил о 10 погибших, в том числе двоих детей.

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