Израиль и ХАМАС согласились на перемирие

Контекст
Конфликт в регионе резко обострилась после того, как Израиль принял решение выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в Иерусалиме, в результате которых пострадали сотни людей.
Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая, обострение началось из-за столкновения между палестинцами и израильской полицией в Восточном Иерусалиме.
В ЦАХАЛе заявили, что с 10 мая из сектора Газы в сторону Израиля было выпущено 3700 ракет.
Медики из Газы сообщают, что с начала нового обострения конфликта состоянию на 18 мая погибли 213 палестинцев, 61 среди которых — дети. Еще 1442 палестинцы были ранены. Израиль сообщил о 10 погибших, в том числе двоих детей.