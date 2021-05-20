Ізраїль і ХАМАС погодилися на перемир'я

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За словами представника ХАМАС, перемир'я буде "взаємним та одночасним", а початися воно має о 2 годині ночі за місцевим часом. У свою чергу, Ізраїль поширив заяву, в якій назвав перемир'я "взаємним та безумовним". У заяві йдеться, що рішення було досягнуто за посередництва Єгипту, але зазначається, що точний час припинення вогню ще не визначено.

Що передувало

Ще напередодні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявляв, що його країна продовжить операцію в Секторі Гази попри заклики до деескалації. Цій заяві передувала телефонна розмова прем'єра з президентом США Джо Байденом, який повідомив, що "очікує значної деескалації".