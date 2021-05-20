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Ізраїль і ХАМАС погодилися на перемир'я

Київ • УНН

 • 24753 перегляди

КИЇВ. 21 травня. УНН. Ізраїль і радикальний рух ХАМАС у ніч на п'ятницю, 21 травня, припинять вогонь.  Про це в четвер, 20 травня, пише Reuters із посиланням на представника ХАМАС. Згодом агентство dpa поширило заяву речника ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, який підтвердив, що уряд країни схвалив одностороннє припинення вогню, передає УНН спираючись на дані DW.

Ізраїль і ХАМАС погодилися на перемир'я

Деталі

За словами представника ХАМАС, перемир'я буде "взаємним та одночасним", а початися воно має о 2 годині ночі за місцевим часом. У свою чергу, Ізраїль поширив заяву, в якій назвав перемир'я "взаємним та безумовним". У заяві йдеться, що рішення було досягнуто за посередництва Єгипту, але зазначається, що точний час припинення вогню ще не визначено.

Що передувало

Ще напередодні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявляв, що його країна продовжить операцію в Секторі Гази попри заклики до деескалації. Цій заяві передувала телефонна розмова прем'єра з президентом США Джо Байденом, який повідомив, що "очікує значної деескалації".

Контекст

Конфлікт в регіоні різко загострився після того, як Ізраїль прийняв рішення виселити кілька палестинських сімей зі Східного Єрусалиму. Це викликало масові акції протесту і безлади в Єрусалимі, в результаті яких постраждали сотні людей.

Ракетні удари між Ізраїлем і сектором Газа тривають з 10 травня, загострення почалося через зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією в Східному Єрусалимі.

У ЦАХАЛі заявили, що з 10 травня з сектора Гази в бік Ізраїлю було випущено 3700 ракет.

Медики з Гази повідомляють, що з початку нового загострення конфлікту станом на 18 травня загинули 213 палестинців, 61 серед яких - діти. Ще 1442 палестинці були поранені. Ізраїль повідомив про 10 загиблих, в тому числі двох дітей.

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