Ізраїль і ХАМАС погодилися на перемир'я

Контекст
Конфлікт в регіоні різко загострився після того, як Ізраїль прийняв рішення виселити кілька палестинських сімей зі Східного Єрусалиму. Це викликало масові акції протесту і безлади в Єрусалимі, в результаті яких постраждали сотні людей.
Ракетні удари між Ізраїлем і сектором Газа тривають з 10 травня, загострення почалося через зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією в Східному Єрусалимі.
У ЦАХАЛі заявили, що з 10 травня з сектора Гази в бік Ізраїлю було випущено 3700 ракет.
Медики з Гази повідомляють, що з початку нового загострення конфлікту станом на 18 травня загинули 213 палестинців, 61 серед яких - діти. Ще 1442 палестинці були поранені. Ізраїль повідомив про 10 загиблих, в тому числі двох дітей.