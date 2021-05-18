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The Guardian

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Армія Ізраїлю заявила, що радикали з Гази випустили 3 700 ракет по країні

Київ • УНН

 • 23132 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. Палестинські радикали з сектора Газа з 10 травня випустили по ізраїльських містах 3 700 ракет, 540 снарядів впали в самому палестинському анклаві, близько 90% були перехоплені системою ППО "Залізний купол". Про це повідомила у вівторок увечері армійська пресслужба, передає УНН.

Армія Ізраїлю заявила, що радикали з Гази випустили 3 700 ракет по країні

Цитата

“З сектора Газа по території Ізраїлю з початку операції (10 травня) було випущено 3 700 ракет, з яких близько 540 впали в самому секторі Газа. Система ППО „Залізний купол“ здійснила перехоплення близько 90% снарядів”, — йдеться в заяві військових.

Доповнення

Конфлікт в регіоні різко загострилася після того, як Ізраїль ухвалив рішення виселити кілька палестинських сімей зі Східного Єрусалиму. Це викликало масові акції протесту і безлади в Єрусалимі, в результаті яких постраждали сотні людей.

Ракетні удари між Ізраїлем і сектором Газа тривають з 10 травня, загострення почалося через зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією в Східному Єрусалимі.

Також повідомлялося, що з початку нового загострення конфлікту загинули 192 палестинці, 58 серед яких — діти. Ще 1235 палестинців були поранені. Ізраїль повідомив про 10 загиблих, у тому числі двох дітей.

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