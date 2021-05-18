Армия Израиля заявила, что радикалы из Газы выпустили 3700 ракет по стране

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Конфликт в регионе резко обострилась после того, как Израиль принял решение выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в Иерусалиме, в результате которых пострадали сотни людей.
Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая, обострение началось из-за столкновения между палестинцами и израильской полицией в Восточном Иерусалиме.
Также сообщалось, что с начала нового обострения конфликта погибли 192 палестинца, 58 среди которых — дети. Еще 1235 палестинцев были ранены. Израиль сообщил о 10 погибших, в том числе двоих детей.