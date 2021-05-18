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Армия Израиля заявила, что радикалы из Газы выпустили 3700 ракет по стране

Киев • УНН

 • 23132 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Палестинские радикалы из сектора Газа с 10 мая выпустили по израильским городам 3700 ракет, 540 снарядов упали в самом палестинском анклаве, около 90% были перехвачены системой ПВО "Железный купол". Об этом сообщила во вторник вечером армейская пресс-служба, передает УНН.

Армия Израиля заявила, что радикалы из Газы выпустили 3700 ракет по стране

Цитата

“Из сектора Газа по территории Израиля с начала операции (10 мая) было выпущено 3700 ракет, из которых около 540 упали в самом секторе Газа. Система ПВО „Железный купол“ осуществила перехват около 90% снарядов”, — говорится в заявлении военных.

Дополнение

Конфликт в регионе резко обострилась после того, как Израиль принял решение выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в Иерусалиме, в результате которых пострадали сотни людей.

Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая, обострение началось из-за столкновения между палестинцами и израильской полицией в Восточном Иерусалиме.

Также сообщалось, что с начала нового обострения конфликта погибли 192 палестинца, 58 среди которых — дети. Еще 1235 палестинцев были ранены. Израиль сообщил о 10 погибших, в том числе двоих детей.

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