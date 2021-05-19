Байден сказав Нетаньяху, що очікує "значної деескалації сьогодні" в Ізраїлі

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"Президент Байден сьогодні провів розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньяху. Два лідери детально обговорили події в Газі, прогрес Ізраїлю в зниженні потенціалу ХАМАС та інших терористичних елементів, а також триваючі дипломатичні зусилля регіональних урядів і Сполучених Штатів. Президент повідомив прем'єр-міністру, що сьогодні очікує значної деескалації на шляху до припинення вогню", - йдеться в заяві Білого дому.

Контекст

Конфлікт в регіоні різко загострився після того, як Ізраїль прийняв рішення виселити кілька палестинських сімей зі Східного Єрусалиму. Це викликало масові акції протесту і безлади в Єрусалимі, в результаті яких постраждали сотні людей.

Ракетні удари між Ізраїлем і сектором Газа тривають з 10 травня, загострення почалося через зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією в Східному Єрусалимі.

У ЦАХАЛі заявили, що з 10 травня з сектора Гази в бік Ізраїлю було випущено 3700 ракет.



Медики з Гази повідомляють, що з початку нового загострення конфлікту станом на 18 травня загинули 213 палестинців, 61 серед яких - діти. Ще 1442 палестинці були поранені. Ізраїль повідомив про 10 загиблих, в тому числі двох дітей.