Байден сказал Нетаньяху, что ожидает "значительной деэскалации сегодня" в Израиле
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Президент Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху сообщил собеседнику, что ожидает значительной деэскалации израильско-палестинского конфликта уже сегодня. Об этом говорится в сообщении Белого дома, передает УНН.
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"Президент Байден сегодня провел разговор с премьер-министром Израиля Нетаньяху. Два лидера подробно обсудили события в Газе, прогресс Израиля в снижении потенциала ХАМАС и других террористических элементов, а также продолжающиеся дипломатические усилия региональных правительств и Соединенных Штатов. Президент сообщил премьер -министру, что сегодня ожидает значительной деэскалации на пути к прекращению огня", - говорится в заявлении Белого Дома.
Контекст
Конфликт в регионе резко обострился после того, как Израиль принял решение выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в Иерусалиме, в результате которых пострадали сотни людей.
Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая, обострение началось из-за столкновения между палестинцами и израильской полицией в Восточном Иерусалиме.
В ЦАХАЛе заявили, что с 10 мая из сектора Газы в сторону Израиля было выпущено 3700 ракет.
Медики из Газы сообщают, что с начала нового обострения конфликта по состоянию на 18 мая погибли 213 палестинцев, 61 среди которых - дети. Еще 1442 палестинца были ранены. Израиль сообщил о 10 погибших, в том числе двоих детей.