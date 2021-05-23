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Відсьогодні європейські авіакомпанії відновлюють рейси до Ізраїлю

Київ • УНН

 • 16248 перегляди

КИЇВ. 23 травня. УНН. Європейські авіакомпанії Lufthansa, SWISS і Austrian Airlines з 23 травня відновлюють польоти до Тель-Авіва на тлі припинення вогню між Палестиною та Ізраїлем. Про це пише УНН з посиланням на The Jerusalem Post.

Відсьогодні європейські авіакомпанії відновлюють рейси до Ізраїлю

Деталі

Авіакомпанії заявили про відновлення польотів в аеропорт Бен-Гуріон в Тель-Авіві вже в неділю, 23 травня.

Тим часом, українська авіакомпанія “Міжнародні Авіалінії України” заявила про те, що розглядається відновлення рейсів з понеділка, 24 травня.

Цитата:

“МАУ спостерігає позитивну тенденцію в нормалізації ситуації. Тому після проведення внутрішньої оцінки ризиків, обліку діючих норм в аеропорту імені Бен-Гуріона і повідомлень авіаційних служб України та Ізраїлю МАУ, розглядає можливість відновити рейси з 24 травня”, — йдеться в повідомленні відомства.

Як зазначається, рішення МАУ щодо виконання рейсів буде переглядатися кожні 48 годин, з огляду на поновлення щодо обмеження рейсів в аеропорту Бен-Гуріон. У разі змін, авіакомпанія повідомить про це додатково.

Додамо

У ніч на п’ятницю, 21 травня, Ізраїль і радикальний рух ХАМАС оголосили про припинення вогню.

За словами представника ХАМАС, перемир’я буде “взаємним і одночасним”, а початися воно повинно о 2 годині ночі за місцевим часом. Рішення було досягнуто за посередництва Єгипту.

Після цього Армія оборони Ізраїлю заявила про те, що знімає майже всі обмеження на пересування по всій країні, включаючи громади, прилеглі до кордону з сектором Газа, оскільки припинення вогню, схоже, дотримується майже через сім годин після вступу в силу.

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