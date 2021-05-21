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Израиль снимает почти все ограничения на фоне соблюдения прекращения огня

Киев • УНН

 • 15572 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Армия обороны Израиля заявляет, что снимает почти все ограничения на передвижение по всей стране, включая общины, прилегающие к границе с сектором Газа, поскольку прекращение огня, похоже, соблюдается почти через семь часов после вступления в силу. Об этом говорится в заявлении ЦАХАЛа, передает УНН.

Израиль снимает почти все ограничения на фоне соблюдения прекращения огня

Цитата:

"После оценки ситуации в командовании тыла было решено снять оборонительные ограничения, за исключением образовательных мероприятий в районах, которые находились под наблюдением в течение последних 24 часов", - говорится в заявлении.

Детали

Так, школы и другие учебные заведения сегодня будут закрыты в южной и центральной частях Израиля, уточняет The Times of Israel.

"Мы просим вас быть осторожными с осколками ракет на открытой местности", - добавили военные.

Ситуация в регионе

Конфликт в регионе резко обострился после того, как Израиль принял решение выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в Иерусалиме, в результате которых пострадали сотни людей.

Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжались с 10 мая, обострение началось из-за столкновений между палестинцами и израильской полицией в Восточном Иерусалиме.

В ЦАХАЛе заявили, что с 10 мая из сектора Газы в сторону Израиля было выпущено в общей сложности более 4340 ракет.

Израиль и радикальное движение ХАМАС в ночь на пятницу, 21 мая, согласились ввести режим прекращения огня, вступивший в силу в 2 часа ночи по Киеву.

Медики из Газы сообщают, что с начала нового обострения конфликта состоянию на 20 мая погибли 230 палестинцев, 65 среди которых - дети. Еще 1710 палестинцев были ранены. Израиль сообщил о 12 погибших.

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