Израиль снимает почти все ограничения на фоне соблюдения прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Армия обороны Израиля заявляет, что снимает почти все ограничения на передвижение по всей стране, включая общины, прилегающие к границе с сектором Газа, поскольку прекращение огня, похоже, соблюдается почти через семь часов после вступления в силу. Об этом говорится в заявлении ЦАХАЛа, передает УНН.
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"После оценки ситуации в командовании тыла было решено снять оборонительные ограничения, за исключением образовательных мероприятий в районах, которые находились под наблюдением в течение последних 24 часов", - говорится в заявлении.
Детали
Так, школы и другие учебные заведения сегодня будут закрыты в южной и центральной частях Израиля, уточняет The Times of Israel.
"Мы просим вас быть осторожными с осколками ракет на открытой местности", - добавили военные.
Ситуация в регионе
Конфликт в регионе резко обострился после того, как Израиль принял решение выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в Иерусалиме, в результате которых пострадали сотни людей.
Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжались с 10 мая, обострение началось из-за столкновений между палестинцами и израильской полицией в Восточном Иерусалиме.
В ЦАХАЛе заявили, что с 10 мая из сектора Газы в сторону Израиля было выпущено в общей сложности более 4340 ракет.
Израиль и радикальное движение ХАМАС в ночь на пятницу, 21 мая, согласились ввести режим прекращения огня, вступивший в силу в 2 часа ночи по Киеву.
Медики из Газы сообщают, что с начала нового обострения конфликта состоянию на 20 мая погибли 230 палестинцев, 65 среди которых - дети. Еще 1710 палестинцев были ранены. Израиль сообщил о 12 погибших.