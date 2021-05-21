Израиль снимает почти все ограничения на фоне соблюдения прекращения огня

КИЕВ. 21 мая. УНН. Армия обороны Израиля заявляет, что снимает почти все ограничения на передвижение по всей стране, включая общины, прилегающие к границе с сектором Газа, поскольку прекращение огня, похоже, соблюдается почти через семь часов после вступления в силу. Об этом говорится в заявлении ЦАХАЛа, передает УНН.