Ізраїль знімає майже всі обмеження на тлі дотримання припинення вогню

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"Після оцінки ситуації в командуванні тилу було вирішено зняти оборонні обмеження, за винятком освітніх заходів у районах, які перебували під наглядом протягом останніх 24 годин", - йдеться в заяві.

Деталі

Так, школи та інші навчальні заклади сьогодні будуть закриті в південній і центральній частинах Ізраїлю, уточнює The Times of Israel.

"Ми просимо вас бути обережними з осколками ракет на відкритій місцевості", - додали військові.

Ситуація у регіоні

Конфлікт в регіоні різко загострився після того, як Ізраїль ухвалив рішення виселити кілька палестинських сімей зі Східного Єрусалиму. Це викликало масові акції протесту і безлади в Єрусалимі, у результаті яких постраждали сотні людей.

Ракетні удари між Ізраїлем і сектором Газа тривали з 10 травня, загострення почалося через зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією в Східному Єрусалимі.

У ЦАХАЛі заявили, що з 10 травня з сектора Гази в бік Ізраїлю було випущено загалом понад 4 340 ракет.

Ізраїль і радикальний рух ХАМАС у ніч на п'ятницю, 21 травня, погодилися запровадити режим припинення вогню, він набув чинності о 2 годині ночі за Києвом.

Медики з Гази повідомляють, що з початку нового загострення конфлікту станом на 20 травня загинули 230 палестинців, 65 серед яких — діти. Ще 1710 палестинців були поранені. Ізраїль повідомив про 12 загиблих.