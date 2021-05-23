С сегодняшнего дня европейские авиакомпании восстанавливают рейсы в Израиль
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Европейские авиакомпании Lufthansa, SWISS и Austrian Airlines с 23 мая восстанавливают полеты в Тель-Авив на фоне прекращения огня между Палестиной и Израилем. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Jerusalem Post.
Детали
Авиакомпании заявили о возобновлении полетов в аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве уже в воскресенье, 23 мая.
Между тем, украинская авиакомпания “Международные Авиалинии Украины” заявила о том, что рассматривается возобновлении рейсов с понедельника, 24 мая.
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“МАУ наблюдает положительную тенденцию в нормализации ситуации. Поэтому после проведения внутренней оценки рисков, учета действующих норм в аэропорту имени Бен-Гуриона и сообщений авиационных служб Украины и Израиля МАУ рассматривает возможность возобновить рейсы с 24 мая ”, - говорится в сообщении ведомства.
Как отмечается, решение МАУ по выполнению рейсов будет пересматриваться каждые 48 часов, учитывая обновления по ограничению рейсов в аэропорту Бен-Гурион. В случае изменений, авиакомпания сообщит об этом дополнительно.
Добавим
В ночь на пятницу, 21 мая, Израиль и радикальное движение ХАМАС объявили о прекращении огня.
По словам представителя ХАМАС, перемирие будет “взаимным и одновременным”, а начаться оно должно в 2:00 ночи по местному времени. Решение было достигнуто при посредничестве Египта.
После этого Армия обороны Израиля заявила о том, что снимает почти все ограничения на передвижение по всей стране, включая общины, прилегающие к границе с сектором Газа, поскольку прекращение огня, похоже, придерживается почти через 7:00 после вступления в силу.