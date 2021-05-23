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The Guardian

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Ізраїль відкриває кордон для невеликих груп іноземних туристів

Київ • УНН

 • 24272 перегляди

КИЇВ. 23 травня. УНН. Ізраїль знову відкрив свої кордони для іноземних туристів в неділю після зниження кількості випадків зараження COVID-19, але знадобиться чимало часу, щоб відновити і оживити індустрію туризму в країні. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Ізраїль відкриває кордон для невеликих груп іноземних туристів

Деталі

В умовах ослаблення обмежень на коронавірус уряд приступив до реалізації плану по запуску невеликих груп туристів з країн, що використовують схвалені ним вакцини.

Іноземні авіакомпанії також відновлюють польоти, які були припинені, коли в цьому місяці палестинські бойовики почали ракетний обстріл Ізраїлю. Припинення вогню зупинило бойові дії, що допомогло уряду укластися в недільну дату початку реалізації плану.

Але реєстрація на план Міністерства туризму відкрилася тільки минулого тижня, тому кількість відвідувачів спочатку буде обмежена.

“Малоймовірно, що перші групи прибудуть раніше початку червня”, — заявила прессекретар Міністерства туризму.

Контекст

В рамках пілотної програми, яка триватиме до 15 червня, Ізраїль дав дозвіл на відвідування 20 групами від 5 до 30 туристів з країн, включаючи США, Велику Британію і Німеччини.

Ще 20 груп були обрані в резерв, якщо який-небудь з перших 20 туроператорів не виконає умови Ізраїлю.

Міністр туризму Оріт Фаркаш-Хакоен заявив, що міністерство працює над тим, щоб дозволити більшій кількості туристів приїжджати, щоб “відновити індустрію туризму і повернути сотні тисяч людей на ринок праці”.

Ізраїльська влада вважає, що спочатку обмеження туризму невеликими групами — кращий спосіб контролювати і стримувати поширення COVID-19, особливо нових варіантів. Планується збільшити кількість груп в червні і дозволити індивідуальним туристам почати відвідування в липні.

Відвідувачі повинні будуть показати негативні результати ПЛР перед польотом і пройти додаткові тести після прибуття.

В Ізраїлі повністю вакциновано близько 55% населення, і кількість випадків COVID-19 різко знизилося.

Доповнення

Туризм в 2019 році досяг рекордного рівня в 4,55 мільйона відвідувачів, що принесло економіці Ізраїлю 23 мільярди шекелів (7,1 мільярда доларів), в основному через малий і середній бізнес.

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