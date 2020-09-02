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Израиль и ОАЭ подписали первое соглашение в сфере финансов и инвестиций

Киев • УНН

 • 13740 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Исполняющий обязанности гендиректора канцелярии премьер-министра Израиля Ронен Перец и глава Центрального банка ОАЭ Абдулхамид Саид подписали первый протокол в области банковского дела и финансов. Об этом сообщает пресс-служба МИД Израиля, передает УНН.

Израиль и ОАЭ подписали первое соглашение в сфере финансов и инвестиций

“Я приветствую первые договоренности, подписанные в Абу-Даби. Эти договоренности помогут нам в продвижении взаимных инвестиций и широкомасштабное сотрудничество. Вскоре мы объявим о дополнительных соглашениях в авиации, туризме, торговле и других сферах”, — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетанияху.

Отмечается, что Центральный банк ОАЭ, Министерство финансов и соответствующие финансовые регуляторы Израиля договорились, что будет создан совместный комитет Израиля и ОАЭ для развития сотрудничества в области финансов и инвестиций. С этой целью стороны обсудят развитие сотрудничества в области финансовых услуг и снижения финансовых препятствий для инвестиций между странами. Кроме этого, Израиль и ОАЭ создадут специальные рабочие группы для работы над совместными инвестициями, борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Напомним, 31 августа из Тель-Авива в Абу-Даби вылетел самолет, который совершил первый в истории прямой коммерческий рейс из Израиля в ОАЭ. Самолет доставил чиновников американской и израильской делегаций в столицу Эмиратов. Делегаты приняли участие в рабочих встречах израильско-эмиратских команд накануне подписания соглашений о сотрудничестве в гражданской и экономической сферах. В МИД Украины надеются, что сближение позиций двух стран “будет способствовать установлению справедливого, всеобъемлющего и прочного мира в регионе Ближнего Востока, а также станет историей успеха, которая вдохновит другие страны последовать примеру”.

Как сообщал УНН, Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. Согласно договоренностям, Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта.

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