Із Ізраїлю вилетів перший в історії комерційний рейс до ОАЕ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. У понеділок зранку із Тель-Авіва в Абу-Дабі вилетів літак El Al Boeing №737-900, який здійснив перший в історії прямий комерційний рейс з Ізраїлю до ОАЕ, передає УНН із посиланням на Times of Israel.
Повідомляється, що літак повинен був доставити високопоставлених офіційних осіб із Вашингтона та Єрусалиму до столиці Еміратів.
Спільна делегація візьме участь у "робочих зустрічах" ізраїльсько-еміратських команд "по ряду питань напередодні підписання угод про співпрацю у цивільній і економічній сферах", - повідомили у канцелярії прем'єр-міністра Ізраїлю.
Як повідомляв УНН, на минулому тижні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху під час зустрічі з держсекретарем США Майком Помпео заявив про міжнародні наслідки угоди між ОАЕ і Ізраїлем.