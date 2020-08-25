Нетаньяху на встрече с Помпео заявил о международных последствиях соглашения между ОАЭ и Израилем

“Израиль и ОАЭ — природные партнеры. Поддержка США делает его союзом, имеет международные последствия. Это альянс умеренных против экстремистов. Тех, кто верит в возможность создания лучшего будущего для наших народов посредством сотрудничества, против тех, кто использует насилие и агрессию для достижения своих целей. Это предвестник изменений на Ближнем Востоке. Впервые за последние 25 лет мы подписываем мирный договор”, — заявил Нетаньяху.

Он подчеркнул, что это соглашение “не включало согласие Израиля на любую сделку по поставке оружия”.

“Мне неизвестно ни о какой договоренности о поставках оружия. Возможно, какие-то переговоры ведутся. Наша позиция не изменилась. Я в очередной раз услышал от госсекретаря Помпео о твердых намерениях США гарантировать Израилю военное превосходство в любой ситуации. Это было доказано за четыре десятилетия мира с Египтом и два с половиной десятилетия мира с Иорданией. США сдержали обещание, и я не сомневаюсь, что так будет и дальше”, — сказал Нетаньяху.

Как сообщал УНН, Нетаньяху на встрече с Помпео возмутился тем, что Совбез ООН не продлил санкции в отношении Ирана.