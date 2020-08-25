Нетаньяху на зустрічі з Помпео заявив про міжнародні наслідки угоди між ОАЕ та Ізраїлем

“Ізраїль і ОАЕ — природні партнери. Підтримка США робить його спілкою, яка має міжнародні наслідки. Це альянс помірних проти екстремістів. Тих, хто вірить в можливість створення кращого майбутнього для наших народів за допомогою співпраці, проти тих, хто використовує насильство і агресію для досягнення своїх цілей. Це провісник змін на Близькому Сході. Вперше за останні 25 років ми підписуємо мирний договір”, — заявив Нетаньяху.

Він підкреслив, що ця угода “не включала згоду Ізраїлю на будь-яку угоду з постачання зброї”.

“Мені невідомо про жодну з домовленостей про постачання зброї. Можливо, якісь переговори ведуться. Наша позиція не змінилася. Я в черговий раз почув від держсекретаря Помпео про твердих намірах США гарантувати Ізраїлю військову перевагу в будь-якій ситуації. Це було доведено за чотири десятиліття світу з Єгиптом і два з половиною десятиліття світу з Йорданією. США стримали обіцянку, і я не сумніваюся, що так буде і далі”, — сказав Нетаньяху.

Як повідомляв УНН, Нетаньяху на зустрічі з Помпео обурився тим, що Радбез ООН не подовжила санкції щодо Ірану.