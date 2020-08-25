Нетаньяху на зустрічі з Помпео обурився рішенням ООН не продовжувати санкції щодо Ірану

“Обурливо, що Рада безпеки (ООН) не тільки не приєднується до американського механізму відновлення санкцій, а й виступає проти нього або стоїть осторонь і не дозволяє бойкотувати поставки зброї Ірану, фактично, погоджуючись з цим. Це означає, що цей режим отримає танки, літаки, ракети і системи протиповітряної оборони, щоб продовжити свою агресивну кампанію у всьому регіоні і в світі. Це просто абсурд. Хочу подякувати вам за те, що ви протистоїте цього. Ми на вашому боці”, — заявив Нетаньяху.

Він зазначив, що йому кілька років тому доводилося “протистояти, іноді поодинці, ядерної угоді з Іраном, попереджаючи світ про агресію Ірану”. За його словами, “це змінилося з інавгурацією президента Трампа”.

“Сьогодні ми чуємо жорсткі висловлювання держав Перської затоки. Я б порадив нашим друзям, особливо нашим друзям в Європі, наступне: коли араби і ізраїльтяни про щось домовляються, варто звернути увагу на це. Тому вітаю вашу позицію, відновлення санкцій і протистояння агресії Ірану і його прагненню до ядерної зброї”, — заявив Нетаньяху.

Як повідомляв УНН, США формально запустили процес відновлення санкцій проти Ірану, передбачений ядерною угодою 2015 року.