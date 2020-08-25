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Нетаньяху на встрече с Помпео возмутился решением ООН не продлевать санкции Ирану

Киев • УНН

 • 10550 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе совместного заявления с госсекретарем США Майком Помпео после встречи в Иерусалиме возмутился тем что, Совбез ООН не продлил санкции в отношении Ирана. Об этом говорится в его заявлении на сайте МИД Израиля, передает УНН.

Нетаньяху на встрече с Помпео возмутился решением ООН не продлевать санкции Ирану

“Возмутительно, что Совет безопасности (ООН) не только не присоединяется к американскому механизму восстановления санкций, но и выступает против него или стоит в стороне и не позволяет бойкотировать поставки оружия Ирану, фактически, соглашаясь с этим. Это означает, что этот режим получит танки, самолеты, ракеты и системы противовоздушной обороны, чтобы продолжить свою агрессивную кампанию во всем регионе и в мире. Это просто абсурд. Хочу поблагодарить вас за то, что вы противостоите этому. Мы на вашей стороне”, — заявил Нетаньяху.

Он отметил, что ему несколько лет назад приходилось “противостоять, иногда в одиночку, ядерной сделке с Ираном, предупреждая мир об агрессии Ирана”. По его словам, “это изменилось с инаугурацией президента Трампа”.

“Сегодня мы слышим жесткие высказывания государств Персидского залива. Я бы посоветовал нашим друзьям, особенно нашим друзьям в Европе, следующее: когда арабы и израильтяне о чем-то договариваются, стоит обратить внимание на это. Поэтому приветствую вашу позицию, восстановление санкций и противостояние агрессии Ирана и его стремлению к ядерному оружию”, — заявил Нетаньяху.

Как сообщал УНН, США формально запустили процесс восстановления санкций против Ирана, предусмотренный ядерным соглашением 2015 года.

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