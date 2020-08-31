Из Израиля вылетел первый в истории коммерческий рейс в ОАЭ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. В понедельник утром из Тель-Авива в Абу-Даби вылетел самолет El Al Boeing №737-900, который совершил первый в истории прямой коммерческий рейс из Израиля в ОАЭ, передает УНН со ссылкой на Times of Israel.
Сообщается, что самолет должен был доставить высокопоставленных официальных лиц из Вашингтона и Иерусалима в столицу Эмиратов.
Совместная делегация примет участие в "рабочих встречах" израильско-эмиратских команд "по ряду вопросов накануне подписания соглашений о сотрудничестве в гражданской и экономической сферах", - сообщили в канцелярии премьер-министра Израиля.
Как сообщал УНН, на прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с госсекретарем США Майком Помпео заявил о международных последствиях сделки между ОАЭ и Израилем.