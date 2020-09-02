У МЗС відреагували на нормалізацію відносин між Ізраїлем та ОАЕ

"Україна вітає нормалізацію відносин між Державою Ізраїль та Об’єднаними Арабськими Еміратами як історичну подію для всього регіону та міжнародної спільноти. Із приємністю констатуємо практичну реалізацію домовленостей, досягнутих між двома країнами 13 серпня. Учора, 31 серпня, відбувся перший прямий авіарейс за маршрутом "Тель-Авів – Абу-Дабі", що знаменує нормалізацію відносин між двома державами, які обрали шлях взаємовигідного співробітництва", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у МЗС сподіваються, що зближення позицій двох країн "сприятиме встановленню справедливого, всеосяжного і тривалого миру у регіоні Близького Сходу, а також стане історією успіху, яка надихне інші країни наслідувати прикладу".

"Україна сплачує високу ціну за відновлення миру та повернення спокою мешканцям окупованих територій, які потерпають від російської агресії. Приклад мирного врегулювання між Ізраїлем та ОАЕ свідчить про можливість досягнення прогресу навіть у найскладніших випадках довготривалого протистояння", - резюмували у МЗС.

Нагадаємо, із Ізраїлю вилетів перший в історії комерційний рейс до ОАЕ.