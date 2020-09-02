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В МИДе отреагировали на нормализацию отношений между Израилем и ОАЭ

Киев • УНН

 • 12942 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Первый прямой авиарейс между Израилем и ОАЭ является историческим событием для всего региона Ближнего Востока и международного сообщества, что будет способствовать прочному миру. Об этом говорится в соответствующем комментарии МИДа, сообщает пресс-служба ведомства, передает УНН.

В МИДе отреагировали на нормализацию отношений между Израилем и ОАЭ

"Украина приветствует нормализацию отношений между Государством Израиль и Объединенными Арабскими Эмиратами как историческое событие для всего региона и международного сообщества. С удовольствием констатируем практическую реализацию договоренностей, достигнутых между двумя странами 13 августа. Вчера, 31 августа, состоялся первый прямой авиарейс по маршруту "Тель-Авив - Абу-Даби", знаменующий нормализацию отношений между двумя государствами, которые выбрали путь взаимовыгодного сотрудничества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в МИДе надеются, что сближение позиций двух стран "будет способствовать установлению справедливого, всеобъемлющего и прочного мира в регионе Ближнего Востока, а также станет историей успеха, которая вдохновит другие страны последовать примеру".

"Украина платит высокую цену за восстановление мира и возвращение покоя жителям оккупированных территорий, страдающих от российской агрессии. Пример мирного урегулирования между Израилем и ОАЭ свидетельствует о возможности достижения прогресса даже в самых сложных случаях длительного противостояния", - резюмировали в МИДе.

Напомним, с Израиля вылетел первый в истории коммерческий рейс в ОАЭ.

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