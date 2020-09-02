Ізраїль та ОАЕ підписали першу угоду у сфері фінансів та інвестицій

“Я вітаю перші домовленості, підписані в Абу-Дабі. Ці домовленості допоможуть нам в просуванні взаємних інвестицій і широкомасштабну співпрацю. Незабаром ми оголосимо про додаткових угодах в авіації, туризмі, торгівлі та інших сферах”, — заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаніяху.

Зазначається, що Центральний банк ОАЕ, Міністерство фінансів і відповідні фінансові регулятори Ізраїлю домовились, що буде створено спільний комітет Ізраїлю і ОАЕ для розвитку співпраці в галузі фінансів та інвестицій. З цією метою сторони обговорять розвиток співпраці в області фінансових послуг та інвестицій між країнами. Окрім цього, Ізраїль та ОАЕ створять спеціальні робочі групи для роботи над спільними інвестиціями, боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.

Нагадаємо, 31 серпня з Тель-Авіва в Абу-Дабі вилетів літак, який здійснив перший в історії прямий комерційний рейс з Ізраїлю до ОАЕ. Літак доставив високопосадовців американської та ізраїльської делегацій до столиці Еміратів. Делегати взяли участь у робочих зустрічах ізраїльсько-еміратських команд напередодні підписання угод про співпрацю у цивільній і економічній сферах. У МЗС України сподіваються, що зближення позицій двох країн “сприятиме встановленню справедливого, всеосяжного і тривалого миру у регіоні Близького Сходу, а також стане історією успіху, яка надихне інші країни наслідувати прикладу”.



Як повідомляв УНН, Ізраїль і ОАЕ досягли угоди про повну нормалізацію двосторонніх відносин. Згідно з домовленостями, Ізраїль призупинить поширення свого суверенітету на єврейські поселення на західному березі річки Йордан, що передбачено американським планом врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту.