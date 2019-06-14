Израиль и Сектор Газа продолжают обмениваться ракетными ударами
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Армия обороны Израиля нанесла удары по сектору Газа. Это стало ответной реакцией на вчерашний обстрел Израиля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на 9tv.
В четверг, 13 июня, система раннего оповещения о ракетных обстрелах ("Цева адом") сработала в Сдероте и населенных пунктах регионального совета Шаар ха-Негев.
Ракета, выпущенная из сектора Газа, попала в одно из зданий, расположенных в центре Сдерота. В здании располагается военная ешива.
В результате обстрела никто не пострадал.
Это был второй обстрел Израиля за сутки.
Удары ЦАХАЛа были нанесены по сектору Газа, в том числе по комплексу военно-морских сил ХАМАСа.
Пресс-секретарь ЦАХАЛа возложил на ХАМАС всю ответственность за любые атаки Израиля с территории сектора Газа и напомнил о готовности Армии обороны препятствовать любым попыткам нанести удары по еврейскому государству или его гражданам.
Напомним, в ответ на ракету, выпущенную в ночь на четверг, израильские ВВС атаковали подземную базу боевиков на юге сектора.