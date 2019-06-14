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Ізраїль і Сектор Газа продовжують обмінюватися ракетними ударами

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по сектору Газа. Це стало відповідною реакцією на вчорашній обстріл Ізраїлю. Про це повідомляє УНН з посиланням на 9tv.

Ізраїль і Сектор Газа продовжують обмінюватися ракетними ударами

У четвер, 13 червня, система раннього оповіщення про ракетний обстріл ( "Цева пеклом") спрацювала в Сдероті і населених пунктах регіональної ради Шаар ха-Негев.

Ракета, випущена із сектора Газа, потрапила в одну з будівель, розташованих в центрі Сдерота. У будівлі розташовується військова єшива.

В результаті обстрілу ніхто не постраждав.

Це був другий обстріл Ізраїлю за добу.

Удари ЦАХАЛа були нанесені по сектору Газа, в тому числі по комплексу військово-морських сил ХАМАСу.

Прес-секретар ЦАХАЛу поклав на ХАМАС всю відповідальність за будь-які атаки Ізраїлю з території сектора Газа і нагадав про готовність Армії оборони перешкоджати будь-яким спробам нанести удари по єврейській державі або її громадянам.

Нагадаємо, у відповідь на ракету, випущену в ніч на четвер, ізраїльські ВПС атакували підземну базу бойовиків на півдні сектора.

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