Ізраїль і Сектор Газа продовжують обмінюватися ракетними ударами
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по сектору Газа. Це стало відповідною реакцією на вчорашній обстріл Ізраїлю. Про це повідомляє УНН з посиланням на 9tv.
У четвер, 13 червня, система раннього оповіщення про ракетний обстріл ( "Цева пеклом") спрацювала в Сдероті і населених пунктах регіональної ради Шаар ха-Негев.
Ракета, випущена із сектора Газа, потрапила в одну з будівель, розташованих в центрі Сдерота. У будівлі розташовується військова єшива.
В результаті обстрілу ніхто не постраждав.
Це був другий обстріл Ізраїлю за добу.
Удари ЦАХАЛа були нанесені по сектору Газа, в тому числі по комплексу військово-морських сил ХАМАСу.
Прес-секретар ЦАХАЛу поклав на ХАМАС всю відповідальність за будь-які атаки Ізраїлю з території сектора Газа і нагадав про готовність Армії оборони перешкоджати будь-яким спробам нанести удари по єврейській державі або її громадянам.
Нагадаємо, у відповідь на ракету, випущену в ніч на четвер, ізраїльські ВПС атакували підземну базу бойовиків на півдні сектора.