Новая эскалация на юге Израиля: ракета и полная блокада Газы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. В Израиле новая эскалация. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Israelinfo.
В ответ на ракету, выпущенную в ночь на четверг, израильские ВВС атаковали подземную базу боевиков на юге сектора.
Около полуночи система ПВО "Железный купол" перехватила ракету над кибуцем Нирим. Ракетные тревоги прозвучали в Ашкелоне и по периметру Сектора Газа.
Одной ракетой дело не ограничилось — ранним утром была предпринята попытка выпустить еще две, но они упали на территории Сектора Газа. Об этом сообщают палестинские СМИ.
В последние дни стало ясно, что новое обострение не за горами. На юг Израиля после перерыва в несколько недель снова массово полетели зажигательные воздушные шары.
Сгорело пшеничное поле возле Нахаль Оз, крупные пожары были зафиксированы в лесу Беери и возле Кисуфим.
В ответ Израиль сначала сократил зону рыболовства до 10 морских миль, а в вечером в среду полностью запретил рыбацким лодкам выходить в море.
Через несколько часов начался ракетный обстрел.
ХАМАС утверждает, что Израиль не выполняет достигнутые условия перемирия. Сегодня в сектор прибудет делегация из Египта, чтобы попробовать понять, как можно сдержать очередной обмен ударами.
Как сообщал УНН, посол США допускает аннексию Израилем части Западного берега реки Иордан.