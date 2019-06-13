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Новая эскалация на юге Израиля: ракета и полная блокада Газы

Киев • УНН

 • 8487 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. В Израиле новая эскалация. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Israelinfo. 

Новая эскалация на юге Израиля: ракета и полная блокада Газы

В ответ на ракету, выпущенную в ночь на четверг, израильские ВВС атаковали подземную базу боевиков на юге сектора.

Около полуночи система ПВО "Железный купол" перехватила ракету над кибуцем Нирим. Ракетные тревоги прозвучали в Ашкелоне и по периметру Сектора Газа.

Одной ракетой дело не ограничилось — ранним утром была предпринята попытка выпустить еще две, но они упали на территории Сектора Газа. Об этом сообщают палестинские СМИ.

В последние дни стало ясно, что новое обострение не за горами. На юг Израиля после перерыва в несколько недель снова массово полетели зажигательные воздушные шары.

Сгорело пшеничное поле возле Нахаль Оз, крупные пожары были зафиксированы в лесу Беери и возле Кисуфим.

В ответ Израиль сначала сократил зону рыболовства до 10 морских миль, а в вечером в среду полностью запретил рыбацким лодкам выходить в море.

Через несколько часов начался ракетный обстрел.

ХАМАС утверждает, что Израиль не выполняет достигнутые условия перемирия. Сегодня в сектор прибудет делегация из Египта, чтобы попробовать понять, как можно сдержать очередной обмен ударами.

Как сообщал УНН, посол США допускает аннексию Израилем части Западного берега реки Иордан

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