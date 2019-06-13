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Нова ескалація на півдні Ізраїлю: ракета і повна блокада Гази

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. В Ізраїлі нова ескалація. Про це повідомляє УНН з посиланням на Israelinfo.

Нова ескалація на півдні Ізраїлю: ракета і повна блокада Гази

У відповідь на ракету, випущену в ніч на четвер, ізраїльські ВПС атакували підземну базу бойовиків на півдні сектора.

Близько опівночі система ППО "Залізний купол" перехопила ракету над кибуцем Нірім. Ракетні тривоги прозвучали в Ашкелоні і по периметру Сектора Газа.

Однією ракетою справа не обмежилася - рано вранці була зроблена спроба випустити ще дві, але вони впали на території Сектора Газа. Про це повідомляють палестинські ЗМІ.

В останні дні стало ясно, що нове загострення не за горами. На південь Ізраїлю після перерви в кілька тижнів знову масово полетіли повітряні кулі з вогнем. 

Згоріло пшеничне поле біля Нахаль Оз, великі пожежі були зафіксовані в лісі Беєр і біля Кісуфім.

У відповідь Ізраїль спочатку скоротив зону рибальства до 10 морських миль, а в ввечері в середу міська рада повністю заборонила рибальським човнам виходити в море.

Через кілька годин почався ракетний обстріл.

ХАМАС стверджує, що Ізраїль не виконує досягнуті умови перемир'я. Сьогодні в сектор прибуде делегація з Єгипту, щоб спробувати зрозуміти, як можна стримати черговий обмін ударами.

Як повідомляв УНН, посол США допускає анексію Ізраїлем частини Західного берега річки Йордан

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