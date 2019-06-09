Посол США допускає анексію Ізраїлем частини Західного берега річки Йордан
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Високопоставлений американський дипломат не виключає анексію Ізраїлем частини Західного берега річки Йордан. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.
"Я вважаю, що Ізраїль має право зберегти за собою частину Західного берега (Йордану)" - , заявив посол США в Ізраїлі Девід Фрідман в інтерв'ю виданню The New York Times, опублікованому в суботу, 8 червня. При цьому дипломат нічого не сказав про можливу реакцію Вашингтона на подібний крок з боку Ізраїлю.
Заява Фрідмана прозвучала на тлі підготовки адміністрацією президента США плану з врегулювання конфлікту на Близькому Сході. Офіційний Вашингтон поки не назвав дату оприлюднення цього документа. Лідери палестинців виступають проти переговорів з американською владою з тих пір як президент США Дональд Трамп заявив про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю і оголосив про перенесення посольства з Тель-Авіва в грудні 2017 року.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Держсекретар США назвав абсолютно різними ситуації з Голанськими висотами та окупованим Кримом
У квітні, перед виборами в ізраїльський парламент, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що розглядає можливість анексії областей з єврейськими поселеннями на Західному березі річки Йордан. На відміну від Голанських висот і Східного Єрусалиму, які Ізраїль захопив у ході Шестиденної війни проти коаліції арабських держав в 1967 році і пізніше анексував, він до цих пір не поширив свій суверенітет на єврейські поселення Західного берега, де проживають понад 400 тисяч осіб.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Прем'єр Ізраїлю особисто наказав вдарити по Сирії у відповідь на обстріл Голан
Організація звільнення Палестини (ООП) і радикальний ісламістський рух ХАМАС виступили з критикою висловлювань Фрідмана. Так, генеральний секретар виконкому ООП Саїб Ерекат назвав можливий подібний крок з боку Ізраїлю "військовим злочином", посилаючись на міжнародне право.