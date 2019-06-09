Посол США допускає анексію Ізраїлем частини Західного берега річки Йордан

"Я вважаю, що Ізраїль має право зберегти за собою частину Західного берега (Йордану)" - , заявив посол США в Ізраїлі Девід Фрідман в інтерв'ю виданню The New York Times, опублікованому в суботу, 8 червня. При цьому дипломат нічого не сказав про можливу реакцію Вашингтона на подібний крок з боку Ізраїлю.

Заява Фрідмана прозвучала на тлі підготовки адміністрацією президента США плану з врегулювання конфлікту на Близькому Сході. Офіційний Вашингтон поки не назвав дату оприлюднення цього документа. Лідери палестинців виступають проти переговорів з американською владою з тих пір як президент США Дональд Трамп заявив про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю і оголосив про перенесення посольства з Тель-Авіва в грудні 2017 року.

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У квітні, перед виборами в ізраїльський парламент, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що розглядає можливість анексії областей з єврейськими поселеннями на Західному березі річки Йордан. На відміну від Голанських висот і Східного Єрусалиму, які Ізраїль захопив у ході Шестиденної війни проти коаліції арабських держав в 1967 році і пізніше анексував, він до цих пір не поширив свій суверенітет на єврейські поселення Західного берега, де проживають понад 400 тисяч осіб.

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Організація звільнення Палестини (ООП) і радикальний ісламістський рух ХАМАС виступили з критикою висловлювань Фрідмана. Так, генеральний секретар виконкому ООП Саїб Ерекат назвав можливий подібний крок з боку Ізраїлю "військовим злочином", посилаючись на міжнародне право.