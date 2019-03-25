Трамп підписав документ про визнання суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп в понеділок на початку зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху підписав указ, в якому йдеться, що Сполучені Штати визнають суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами, передає УНН з посиланням на Reuters.
Так, Трамп 21 березня заявив про те, що Сполученим Штатам пора "повністю визнати" суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами.
Нагадаємо, МЗС Ізраїлю 24 березня анонсував підписання Трампом розпорядження по Голанах.
Як повідомляв УНН, влада Сирії назвали заяву Трампа безвідповідальною і зарозумілою, турецький лідер Реджеп Тайіп Ердоган також засудив слова президента США. Євросоюз підкреслив, що не має наміру визнавати Голанські висоти частиною Ізраїлю.
Великобританія назвала Голани окупованою Ізраїлем територією і зазначила, що не змінюватиме свою позицію.
У Кремлі визнали, що заява Трампа може привести до дестабілізації ситуації на Близькому Сході.