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МИД Израиля анонсировало подписание Трампом распоряжения по Голанах

Киев • УНН

 • 8106 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп 25 марта подпишет распоряжение о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы израильского МИДа Исраэля Каца в Twitter, передает УНН.

МИД Израиля анонсировало подписание Трампом распоряжения по Голанах

По словам Каца, документ будет подписан в присутствии премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. “Израильско-американские отношения теснее, чем когда-либо”, — добавил он.

21 марта Трамп написал в Twitter, что Вашингтон должен признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Он подчеркнул, что территория имеет для этой страны “решающее стратегическое значение”. Как заявил госсекретарь США Майк Помпео, решение Трампа является “признанием реального положения дел на местах и ситуации в области безопасности” и не нарушает резолюции Совбеза ООН.

Как сообщал УНН, власти Сирии назвали заявление Трампа безответственным и высокомерным, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган также осудил слова президента США. Евросоюз подчеркнул, что не намерен признавать Голанские высоты частью Израиля. Великобритания назвала Голаны оккупированной Израилем территорией и отметила, что не будет менять свою позицию. В Кремле сочли, что заявление Трампа может привести к дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

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