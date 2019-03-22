Британія назвала Голанські висоти окупованими Ізраїлем
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Лондон не має наміру змінювати свою позицію щодо належності Голанських висот. Про це йдеться в заяві британського МЗС, повідомляє Reuters, інформує УНН.
“Велика Британія вважає Голанські висоти територією, окупованою Ізраїлем, — заявили у зовнішньополітичному відомстві. — Анексія території силою заборонена міжнародним правом, в тому числі Статутом ООН ”.
“Ми не визнали анексію Ізраїлю в 1981 році і не плануємо змінювати свою позицію”, — додали в МЗС.
Напередодні президент США Дональд Трамп написав в своєму Twitter, що Вашингтон повинен визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами, зазначивши, що територія має для цієї країни “вирішальне стратегічне значення”. Прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху подякував Трампу за ці слова.
МЗС Сирії визнав заяву американського президента зарозумілою і безвідповідальною. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган також засудив слова Трампа. Євросоюз підкреслив, що не має наміру визнавати Голанські висоти частиною Ізраїлю. Кремль вважав, що намір Трампа може дестабілізувати ситуацію на Близькому Сході.
Як зазначав УНН, Трамп знову викликав міжнародну суперечку через Ізраїль.