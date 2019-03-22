Великобритания назвала Голанские высоты оккупированными Израилем

“Великобритания считает Голанские высоты территорией, оккупированной Израилем, — заявили во внешнеполитическом ведомстве. — Аннексия территории силой запрещена международным правом, в том числе Уставом ООН”.

“Мы не признали аннексию Израиля в 1981 году и не планируем менять свою позицию”, — добавили в МИДе.

Накануне президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что Вашингтон должен признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, отметив, что территория имеет для этой страны “решающее стратегическое значение”. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Трампа за эти слова.

МИД Сирии счел заявление американского президента высокомерным и безответственным. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также осудил слова Трампа. Евросоюз подчеркнул, что не намерен признавать Голанские высоты частью Израиля. Кремль посчитал, что намерение Трампа может дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке.

Как отмечал УНН, Трамп вновь вызвал международный спор через Израиль.