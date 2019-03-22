Трамп знову викликав міжнародну суперечку через Ізраїль

"Позиція ЄС не змінилася. Європейський Союз відповідно до міжнародного права не визнає суверенітет Ізраїлю над територіями, окупованими Ізраїлем з червня 1967 року, що включає Голанські висоти, і не вважає їх частиною ізраїльської території", - сказала у п'ятницю офіційний представник ЄС.

Пропозицію Трампа прокоментували не лише у ЄС, але й у Росії.

"Позиція Росії з цього питання залишається незмінною. Голанські висоти, безумовно, є сирійською територією, яку Ізраїль окупував у результаті війни 1967 року, а через 14 років незаконно анексував", - йдеться у поширеному у п'ятницю коментарі МЗС РФ.

Така реакція послідувала після того, як напередодні Трамп озвучив у Twitter ідею визнання ізраїльського суверенітету над територією.

"Після 52 років Сполученим Штатам пора повністю визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами, що має вирішальне стратегічне значення і має важливе значення для безпеки Держави Ізраїль і регіональної стабільності", - написав президент США.

В оприлюдненому у п'ятницю інтерв'ю Fox Business Трамп заперечив, що його прагнення визнати Голанські висоти ізраїльською територією пов'язане з підтримкою чинного прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху на парламентських виборах, які пройдуть в Ізраїлі 9 квітня. З його слів, така пропозиція пов'язана з "безпекою в регіоні".

Це вже не перше рішення Трампа, що стосується Ізраїлю. У грудні 2017 року президент США Дональд Трамп офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю та доручив уряду США почати підготовку до перенесення туди посольства США.

Перенесення посольства США в Єрусалим з Тель-Авіва, що сталося 14 травня 2018 року, викликало позитивне сприйняття з боку Ізраїлю, але розлютило палестинців і засмутило арабський світ і західних союзників.

Ізраїль вважає весь Єрусалим своєю столицею, включаючи східний сектор, який він анексував після війни на Близькому Сході 1967 року, і хоче, щоб всі посольства базувалися там, пише Reuters. Міжнародне співтовариство вважає, що питання статусу Єрусалима має бути вирішене шляхом переговорів.