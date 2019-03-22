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Трамп вновь вызвал международный спор из-за Израиля

Киев • УНН

 • 8961 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп спровоцировал реакцию мира через заявление, что пора Соединенным Штатам признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. В Европейском Союзе подчеркнули, что не признают суверенитет Израиля над этой территорией, которую европейские союзники считают оккупированной, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Трамп вновь вызвал международный спор из-за Израиля

"Позиция ЕС не изменилась. Европейский Союз в соответствии с международным правом не признает суверенитет Израиля над территориями, оккупированными Израилем с июня 1967 года, включая Голанские высоты, и не считает их частью израильской территории", - сказала в пятницу официальный представитель ЕС.

Предложение Трампа прокомментировали не только в ЕС, но и в России.

"Позиция России по этому вопросу остается неизменной. Голанские высоты, безусловно, являются сирийской территорией, которую Израиль оккупировал в результате войны 1967 года, а спустя 14 лет незаконно аннексировал", - говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.

Такая реакция последовала после того, как накануне Трамп озвучил в Twitter идею признания израильского суверенитета над территорией.

"После 52 лет Соединенным Штатам пора полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, что имеет решающее стратегическое значение и имеет важное значение для безопасности Государства Израиль и региональной стабильности", - написал президент США.

В обнародованном в пятницу интервью Fox Business Трамп возразил, что его стремление признать Голанские высоты израильской территорией связано с поддержкой действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на парламентских выборах, которые пройдут в Израиле 9 апреля. По его словам, такое предложение связано с "безопасностью в регионе".

Это уже не первое решение Трампа, что касается Израиля. В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и поручил правительству США начать подготовку к переносу туда посольства США.

Перенос посольства США в Иерусалим из Тель-Авива, что произошло 14 мая 2018 года, вызвало позитивное восприятие со стороны Израиля, но разозлило палестинцев и огорчило арабский мир и западных союзников.

Израиль считает весь Иерусалим своей столицей, включая восточный сектор, который он аннексировал после войны на Ближнем Востоке в 1967 году, и хочет, чтобы все посольства базировались там, пишет Reuters. Международное сообщество считает, что вопрос статуса Иерусалима должен быть решен путем переговоров.

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