МЗС Ізраїлю анонсувало підписання Трампом розпорядження по Голанах
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп 25 березня підпише розпорядження про визнання суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву глави ізраїльського МЗС Ісраеля Каца в Twitter, передає УНН.
За словами Каца, документ буде підписаний в присутності прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху. “Ізраїльсько-американські відносини тісніше, ніж будь-коли”, — додав він.
21 березня Трамп написав в Twitter, що Вашингтон повинен визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами. Він підкреслив, що територія має для цієї країни “вирішальне стратегічне значення”. Як заявив держсекретар США Майк Помпео, рішення Трампа є “визнанням реального стану справ на місцях і ситуації в області безпеки” і не порушує резолюції Радбезу ООН.
Як повідомляв УНН, влада Сирії назвали заяву Трампа безвідповідальною і зарозумілою, турецький лідер Реджеп Тайіп Ердоган також засудив слова президента США. Євросоюз підкреслив, що не має наміру визнавати Голанські висоти частиною Ізраїлю. Велика Британія назвала Голани окупованою Ізраїлем територією і зазначила, що не змінюватиме свою позицію. У Кремлі визнали, що заява Трампа може привести до дестабілізації ситуації на Близькому Сході.