Прем'єр Ізраїлю особисто наказав вдарити по Сирії у відповідь на обстріл Голан
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху повідомив в неділю, що особисто віддав наказ нанести удари по цілям в Сирії у відповідь на ракетний обстріл Голанських висот, інформує УНН.
“Вчора (1 червня) я провів нараду з питань безпеки після ракетного обстрілу Голанських висот. В ході наради я дав вказівку Армії оборони Ізраїлю вжити рішучих заходів. Ми не готові терпіти вогонь по нашій території і з великою силою реагуємо на будь-яку агресію проти нас. Це послідовна політика, яку я проводжу, і ми продовжимо робити це для безпеки Ізраїлю”, — цитує висловлювання прем’єра його канцелярія.
Армія оборони Ізраїлю вразила в неділю дві артилерійські батареї і одну зенітно-ракетну батарею С-75 в Сирії у відповідь на ракетний обстріл Голанських висот. За інформацією сирійського агентства SANA, в результаті ізраїльських ударів троє сирійських військовослужбовців убито, ще сім поранені.