Ізраїль заявив про атаку сирійських ППО в відповідь на обстріл з боку Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Ізраїльські військові атакували декілька військових цілей в Сирії у відповідь на обстріл з сирійської території, говориться в заяві Армії оборони країни (IDF). За даними відомства, минулої ночі у напрямку до Ізраїлю було запущено дві ракети, передає УНН.
Після цього ізраїльські військові літаки і бойові вертольоти атакували дві артилерійські батареї, спостережні і розвідувальні пости на Голанських висотах, батарею протиповітряної оборони (ППО) SA-2 і ряд інших об’єктів, що належать сирійської армії.
IDF заявила, що вважає владу Сирії відповідальною за будь-які дії з території цієї країни, спрямовані проти Ізраїлю, і пообіцяла “рішуче діяти” в разі атак.
Раніше сирійське державне агентство SANA повідомило, що Дамаск в ніч на 2 травня зазнав обстрілу з боку Голанських висот, підконтрольних Ізраїлю. За його даними, в результаті атаки троє сирійських військових загинули і семеро постраждали.
בתגובה לירי שתי הרקטות משטח סוריה לעבר החרמון, צה"ל תקף הלילה מספר יעדים צבאיים השייכים לצבא סוריה: https://t.co/alDPa2lFqw pic.twitter.com/Bq7E7ntfm8— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 2 червня 2019 р.
Нагадуємо, Reuters дізналося про відправку Туреччиною зброї супротивникам Росії і Сирії.