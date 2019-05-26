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Reuters дізналося про відправку Туреччиною зброї супротивникам Росії і Сирії

Reuters дізналося про відправку Туреччиною зброї супротивникам Росії і Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. Анкара наростила поставки зброї сирійським повстанцям в Ідлібі, щоб допомогти їм впоратися з наступами, які ведуть урядові війська Сирії за підтримки Росії. Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопоставлених представників сирійської опозиції і джерела в повстанських угрупованнях, пише УНН.

За даними співрозмовників з числа представників опозиції, Туреччина наростила поставки після того, як не змогла переконати Росію на недавніх зустрічах спільної робочої групи, що їй слід припинити ескалацію, щоб запобігти потоку біженців до Туреччини.

При цьому Туреччина дала зрозуміти, що готова зберегти свій вплив на північному заході Сирії, посиливши свою присутність на військових базах, створених в рамках угоди з Росією про зону деескалації, додав один з командирів повстанців.

Отримати коментарі представників влади Туреччини агентству не вдалося.

Коли відбулася зустріч робочої групи, де сторони не змогли домовитися, не уточнюється. В середині травня повідомлялося про телефонну розмову Володимира Путіна і його турецького колеги Реджепа Ердогана, в ході якої обговорювалася обстановка в зоні деескалації в провінції Ідліб. Як повідомляла прес-служба Кремля, тема обговорювалася “у зв’язку з частими порушеннями радикальними озброєними формуваннями режиму припинення бойових дій”.

У прес-службі президента Туреччини навели свої деталі розмови двох лідерів. Там відзначили, що Ердоган вказав на “тривожні масштаби” порушення режиму припинення вогню в зоні деескалації сирійським режимом. Турецький президент додав, що напади на мирних жителів, школи і лікарні не можна пояснити боротьбою з тероризмом.

Нагадуємо, комітет Сенату Конгресу США затвердив законопроект з санкціями за допомогу Сирії.

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