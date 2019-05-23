Комітет Сенату Конгресу США затвердив законопроект з санкціями за допомогу Сирії

“Законопроект за авторством голови комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США Еліота Енгеля (демократ від штату Нью-Йорк) спрямований на запровадження нових санкцій проти сирійського режиму (президента Башара) Асада і його прихильників. Він визнає важливість діяльності з надання допомоги, підтримує зусилля з документування військових злочинів і заохочує політичне врегулювання конфлікту”, — стверджується в заяві.

Менендес підкреслив, що раніше вніс до Сенату затверджений в Палаті представників в кінці січня законопроект.

Ініціатива передбачає серію різних обмежувальних заходів щодо сирійського уряду і тих, хто з ним взаємодіє, а також передбачає створення перешкод для закордонних осіб і організацій, які хочуть взяти участь в реконструкції зруйнованих в ході конфлікту районів Сирії.

Зокрема, в разі прийняття документа міністр фінансів США повинен буде протягом 180 днів прийняти рішення, чи визнавати Центробанк Сирії фінансовою структурою, що займається цілеспрямованим відмиванням грошей і, за умови такого визнання, вжити спеціальних заходів проти ЦБ, передбачених фінансовим законодавством США.

Крім цього президент повинен буде протягом 180 днів після прийняття законопроекту ввести санкції стосовно закордонних осіб або організацій, які “свідомо надають істотну фінансову, матеріальну або технологічну допомогу уряду Сирії і підконтрольним йому організаціям, іноземним постачальникам зброї, найманцям або воєнізованим формуванням, що діють на стороні уряду Сирії, Росії та Ірану”, і особам, проти яких вже діють американські санкції. Також обмеження повинні бути введені проти тих осіб і структур, які надають підтримку Сирії у виробництві енергоресурсів, які надають авіадеталі для військової техніки або обслуговують її.

Крім того, документ наказує “стримувати закордонних осіб і структури від укладення угод на здійснення реконструкції” в тих районах Сирії, які “перебувають під контролем Сирії, Ірану та Росії або в тих районах, де жителі змушені були покинути свої будинки в результаті дій урядів перерахованих країн”. Конкретних інструкцій з приводу того, як саме має здійснюватися це стримування, не вказується.

Як повідомляв УНН, Держдеп запідозрив Асада в нових хіматаках у Сирії.