Держдеп запідозрив Асада в нових хіматаках у Сирії

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КИЇВ. 22 травня. УНН. За версією Сполучених Штатів, офіційний Дамаск може бути причетний до хімічної атаки на північному заході Сирії, що сталася 19 травня в неділю. Про це заявила офіційний представниця відомства, передає УНН з посиланням на Reuters.

“На жаль, ми як і раніше бачимо ознаки того, що режим Асада може відновити використання хімічної зброї, це відноситься і до можливої атаки з хлором на північному заході Сирії вранці 19 травня... Ми все ще збираємо інформацію про цей інцидент, але ми повторюємо наше попередження: якщо режим Асада використає хімічну зброю, Сполучені Штати і їх союзники відреагують швидко і належним чином”, — заявила вона.

У Держдепі вважають хімічну атаку частиною наступу сил Асада, який порушує угоду про припинення вогню в Ідлібі. “Сполучені Штати повторюють своє попередження, вперше висловлене президентом Трампом в вересні 2018 року, про те, що напад на зону деескалації в Ідлібі буде безрозсудним загостренням ситуації, що загрожує дестабілізувати весь регіон”, — підкреслила представниця відомства.

Як повідомляв УНН, США і Британія звинуватили Росію і режим Асада в атаках на лікарні в Сирії.

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