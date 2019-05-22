Госдеп заподозрил Асада в новых химатаках в Сирии

“К сожалению, мы по-прежнему видим признаки того, что режим Асада может возобновить использование химического оружия, это относится и к предполагаемой атаке с хлором на северо-западе Сирии утром 19 мая... Мы все еще собираем информацию об этом инциденте, но мы повторяем наше предупреждение: если режим Асада использует химическое оружие, Соединенные Штаты и их союзники отреагируют быстро и надлежащим образом”, — заявила она.

В Госдепе считают химическую атаку частью наступления сил Асада, которое нарушает соглашение о прекращении огня в Идлибе. “Соединенные Штаты повторяют свое предупреждение, впервые высказанное президентом Трампом в сентябре 2018 года, о том, что нападение на зону деэскалации в Идлибе будет безрассудным обострением ситуации, которое угрожает дестабилизировать весь регион”, — подчеркнула представительница ведомства.

Как сообщал УНН, США и Великобритания обвинили Россию и режим Асада в атаках на больницы в Сирии.