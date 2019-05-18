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США і Британія звинуватили Росію і режим Асада в атаках на лікарні в Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травня. УНН. За останні три тижні, щонайменше, 18 лікарень на північному заході Сирії піддалися нападам. Авторами атак, імовірно, є урядові сили, що діють за підтримки Росії. Про це в п'ятницю на засіданні Ради Безпеки ООН заявили представники західних держав, повідомляє УНН з посиланням на "Голос Америки".

Представники США і Британії поклали відповідальність за атаки на Москву і Дамаск.

Території в північно-західній частині Сирії формально перебувають під захистом російсько-турецької угоди, укладеної у вересні минулого року. Незважаючи на це, сили режиму Башара Асада, підтримувані російськими військами, почали наступ на останній оплот сирійських повстанців. В ООН кажуть, що в цій зоні зараз знаходяться близько 3 мільйонів мирних жителів.

"Оскільки нам відомий, що Росія і Сирія є єдиними країнами, які здійснюють авіаційні польоти в цій місцевості, то який висновок (можна зробити) ... чи були це російські та сирійські ВПС?" - сказала на засіданні Радбезу ООН постпред Великої Британії Карен Пірс.

Джонатан Коен, в.о. постпреда США в ООН, поклав відповідальність за проведення атак на лікарні на Росію і Сирію. Коен заявив, що його стривожив той факт, що кілька з лікарень, які зазнали бомбардувань, перебували в спеціальному списку, який був створений ООН і Росією для того, щоб захистити ці установи від атак.

Російський постпред Василь Небензя заявив, що російські та сирійські військові не ставили собі за мету руйнування цивільної інфраструктури і вбивство мирного населення. Крім того, він засумнівався в джерелах, якими скористалася ООН для розслідування нападів на лікарні.

"Ми категорично відкидаємо звинувачення в порушенні міжнародного гуманітарного права ... Наша мета - терористи", - заявив Небензя.

Провінція Ідліб на північному заході Сирії залишається останнім оплотом різних супротивників режиму Асада. Найбільш могутньою вважається джихадистська угруповання "Тахрір аль-Шам", яка в минулому носила назву "Фронт ан-Нусра" і до 2016 року входила до складу "Аль-Каїди".

Нагадаємо, Росія заблокувала підготовлену кількома країнами заяву Ради Безпеки ООН по гуманітарному положенню в Сирії через незгоду з формулюванням по ситуації в Ідлібі.

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