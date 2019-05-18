США и Британия обвинили Россию и режим Асада в атаках на больницы в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. За последние три недели, по меньшей мере, 18 больниц на северо-западе Сирии подверглись нападениям. Авторами атак, предположительно, являются правительственные силы, действующие при поддержке России. Об этом в пятницу на заседании Совета Безопасности ООН заявили представители западных держав, сообщает УНН со ссылкой на "Голос Америки".
Представители США и Британии возложили ответственность за атаки на Москву и Дамаск.
Территории в северо-западной части Сирии формально находятся под защитой российско-турецкого соглашения, заключенного в сентябре прошлого года. Несмотря на это, силы режима Башара Асада, поддерживаемые российскими войсками, начали наступление на последний оплот сирийских повстанцев. В ООН говорят, что в этой зоне сейчас находятся около 3 миллионов мирных жителей.
"Поскольку нам известо, что Россия и Сирия являются единственными странами, совершающими авиационные полеты в этой местности, то какой вывод (можно сделать)... были ли это российские и сирийские ВВС?" - сказала на заседании Совбеза ООН постпред Великобритании Карен Пирс.
Джонатан Коэн, и.о. постпреда США в ООН, возложил ответственность за проведение атак на больницы на Россию и Сирию. Коэн заявил, что его встревожил тот факт, что несколько из больниц, подвергшихся бомбардировкам, находились в специальном списке, который был создан ООН и Россией для того, чтобы защитить эти учреждения от атак.
Российский постпред Василий Небензя заявил, что российские и сирийские военные не ставили своей целью разрушение гражданской инфраструктуры и убийство мирного населения. Кроме того, он усомнился в источниках, которыми воспользовалась ООН для расследования нападений на больницы.
"Мы категорически отвергаем обвинения в нарушении международного гуманитарного права... Наша цель – террористы", - заявил Небензя.
Провинция Идлиб на северо-западе Сирии остается последним оплотом различных противников режима Асада. Наиболее могущественной считается джихадистская группировка "Тахрир аль-Шам", которая в прошлом носила название "Фронт ан-Нусра" и до 2016 года входила в состав "Аль-Кайды".
Напомним, Россия заблокировала подготовленное несколькими странами заявление Совета Безопасности ООН по гуманитарному положению в Сирии из-за несогласия с формулировкой по ситуации в Идлибе.