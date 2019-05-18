США и Британия обвинили Россию и режим Асада в атаках на больницы в Сирии

Представители США и Британии возложили ответственность за атаки на Москву и Дамаск.

Территории в северо-западной части Сирии формально находятся под защитой российско-турецкого соглашения, заключенного в сентябре прошлого года. Несмотря на это, силы режима Башара Асада, поддерживаемые российскими войсками, начали наступление на последний оплот сирийских повстанцев. В ООН говорят, что в этой зоне сейчас находятся около 3 миллионов мирных жителей.

"Поскольку нам известо, что Россия и Сирия являются единственными странами, совершающими авиационные полеты в этой местности, то какой вывод (можно сделать)... были ли это российские и сирийские ВВС?" - сказала на заседании Совбеза ООН постпред Великобритании Карен Пирс.

Джонатан Коэн, и.о. постпреда США в ООН, возложил ответственность за проведение атак на больницы на Россию и Сирию. Коэн заявил, что его встревожил тот факт, что несколько из больниц, подвергшихся бомбардировкам, находились в специальном списке, который был создан ООН и Россией для того, чтобы защитить эти учреждения от атак.

Российский постпред Василий Небензя заявил, что российские и сирийские военные не ставили своей целью разрушение гражданской инфраструктуры и убийство мирного населения. Кроме того, он усомнился в источниках, которыми воспользовалась ООН для расследования нападений на больницы.

"Мы категорически отвергаем обвинения в нарушении международного гуманитарного права... Наша цель – террористы", - заявил Небензя.

Провинция Идлиб на северо-западе Сирии остается последним оплотом различных противников режима Асада. Наиболее могущественной считается джихадистская группировка "Тахрир аль-Шам", которая в прошлом носила название "Фронт ан-Нусра" и до 2016 года входила в состав "Аль-Кайды".

Напомним, Россия заблокировала подготовленное несколькими странами заявление Совета Безопасности ООН по гуманитарному положению в Сирии из-за несогласия с формулировкой по ситуации в Идлибе.