Росія заблокувала заяву РБ ООН по ситуації в Сирії

ukru
22 березня, 17:51 • 58857 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 107454 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 94515 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 95435 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 74581 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 100020 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 150156 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 167428 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154421 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 242783 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1.6 м/с
67 %
757 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Масована атака рф: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 16

Масована атака рф: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 16

22 березня, 18:50 • 31735 перегляди
У Києві буде приспущено найбільший прапор країни: причина

У Києві буде приспущено найбільший прапор країни: причина

22 березня, 19:30 • 27125 перегляди
У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

22 березня, 20:14 • 36635 перегляди
У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

22:56 • 34268 перегляди
У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

23:46 • 21481 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 159721 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 242786 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 206804 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 191816 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 158564 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 51290 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 47880 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 64469 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 42729 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 76812 перегляди
Актуальне
Росія заблокувала заяву РБ ООН по ситуації в Сирії

Росія заблокувала заяву РБ ООН по ситуації в Сирії

Київ • УНН

 • 9429 перегляди

КИЇВ. 10 травня. УНН. Росія заблокувала підготовлену кількома країнами заяву Ради Безпеки ООН по гуманітарному положенню в Сирії через незгоду з формулюванням по ситуації в Ідлібі. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

Таку заяву в п'ятницю зробив заступник постпреда Росії при ООН Володимир Сафронков.

"Ми не пропустили і заблокували прес-елементи, підготовлені нашою гуманітарною трійкою (яка займається відповідними питаннями в Раді Безпеки ООН - прим.) В складі Бельгії, Німеччини і Кувейту, зміст яких зводився до того, щоб перекрутити ситуацію в Ідлібі", - заявив російський представник .

Європейські країни (Бельгія, Великобританія, Німеччина, Польща і Франція), члени Радбезу ООН, за підсумками консультацій виступили із заявою, що засуджує ескалацію в Ідлібі.

"Ми засуджуємо втрати серед мирних жителів і ударів по цивільній інфраструктурі, включаючи школи і лікарні", - озвучив спільну позицію країн постпред Бельгії Марк Пекстен.

Він також заявив про можливість "гуманітарної катастрофи в разі повномасштабних бойових дій в Ідлібі".

Представник США за підсумками закритих консультацій утримався від заяв для преси.

Рада Безпеки ООН провела в п'ятницю позачергове засідання по гуманітарній ситуації в Сирії за запитом Бельгії, Німеччини та Кувейту. В останні дні стурбованість у зв'язку з обстановкою в цьому регіоні висловили президент Франції Емманюель Макрон, представник Міністерства закордонних справ ФРН Крістофер Бургер, а також міністр закордонних справ Великобританії Джеремі Хант.

Нагадаємо, більше 150 тисяч чоловік за даними ООН протягом тижня втекли з сирійських провінцій Ідліб і Алеппо, рятуючись від бойових дій. Ці дані у вівторок, 7 травня, привів Девід Свансон, представник Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA).

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,216.00
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,008.29