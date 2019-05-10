Росія заблокувала заяву РБ ООН по ситуації в Сирії

Таку заяву в п'ятницю зробив заступник постпреда Росії при ООН Володимир Сафронков.

"Ми не пропустили і заблокували прес-елементи, підготовлені нашою гуманітарною трійкою (яка займається відповідними питаннями в Раді Безпеки ООН - прим.) В складі Бельгії, Німеччини і Кувейту, зміст яких зводився до того, щоб перекрутити ситуацію в Ідлібі", - заявив російський представник .

Європейські країни (Бельгія, Великобританія, Німеччина, Польща і Франція), члени Радбезу ООН, за підсумками консультацій виступили із заявою, що засуджує ескалацію в Ідлібі.

"Ми засуджуємо втрати серед мирних жителів і ударів по цивільній інфраструктурі, включаючи школи і лікарні", - озвучив спільну позицію країн постпред Бельгії Марк Пекстен.

Він також заявив про можливість "гуманітарної катастрофи в разі повномасштабних бойових дій в Ідлібі".

Представник США за підсумками закритих консультацій утримався від заяв для преси.

Рада Безпеки ООН провела в п'ятницю позачергове засідання по гуманітарній ситуації в Сирії за запитом Бельгії, Німеччини та Кувейту. В останні дні стурбованість у зв'язку з обстановкою в цьому регіоні висловили президент Франції Емманюель Макрон, представник Міністерства закордонних справ ФРН Крістофер Бургер, а також міністр закордонних справ Великобританії Джеремі Хант.

Нагадаємо, більше 150 тисяч чоловік за даними ООН протягом тижня втекли з сирійських провінцій Ідліб і Алеппо, рятуючись від бойових дій. Ці дані у вівторок, 7 травня, привів Девід Свансон, представник Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA).