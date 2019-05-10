Россия заблокировала заявление СБ ООН по ситуации в Сирии

КИЕВ. 10 мая. УНН. Россия заблокировала подготовленное рядом стран заявление Советом Безопасности ООН по гуманитарному положению в Сирии из-за несогласия с формулировкой по ситуации в Идлибе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.