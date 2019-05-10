Россия заблокировала заявление СБ ООН по ситуации в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Россия заблокировала подготовленное рядом стран заявление Советом Безопасности ООН по гуманитарному положению в Сирии из-за несогласия с формулировкой по ситуации в Идлибе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
Такое заявление в пятницу сделал заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков.
"Мы не пропустили и заблокировали пресс-элементы, подготовленные нашей гуманитарной тройкой (курирующей соответствующие вопросы в Совбезе ООН - прим.) в составе Бельгии, Германии и Кувейта, смысл которых сводился к тому, чтобы извратить ситуацию в Идлибе", - заявил российский представитель.
Входящие в Совбез европейские страны (Бельгия, Великобритания, Германия, Польша и Франция) по итогам консультаций выступили с заявлением, осуждающим эскалацию в Идлибе.
"Мы осуждаем потери среди мирных жителей и удары по гражданской инфраструктуре, включая школы и больницы", - озвучил совместную позицию стран постпред Бельгии Марк Пекстен.
Он также заявил о возможности "гуманитарной катастрофы в случае полномасштабных боевых действий в Идлибе".
Представитель США по итогам закрытых консультаций воздержался от заявлений для прессы.
Совет Безопасности ООН провел в пятницу внеочередное заседание по гуманитарной ситуации в Сирии по запросу Бельгии, Германии и Кувейта. В последние дни обеспокоенность в связи с обстановкой в этом регионе высказали президент Франции Эмманюэль Макрон, представитель Министерства иностранных дел ФРГ Кристофер Бургер, а также министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.
Напомним, более 150 000 человек по данным ООН течение недели бежали из сирийских провинций Идлиб и Алеппо, спасаясь от боевых действий. Эти данные во вторник, 7 мая, привел Дэвид Свансон, представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA).