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Израиль заявил об атаке сирийских ПВО в ответ на обстрел со стороны Сирии

Израиль заявил об атаке сирийских ПВО в ответ на обстрел со стороны Сирии

Киев  •  УНН

 • 16588 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Израильские военные атаковали несколько военных целей в Сирии в ответ на обстрел с сирийской территории, говорится в заявлении Армии обороны страны (IDF). По данным ведомства, прошлой ночью по направлению к Израилю были запущены две ракеты, передает УНН.

После этого израильские военные самолеты и боевые вертолеты атаковали две артиллерийские батареи, наблюдательные и разведывательные посты на Голанских высотах, батарею противовоздушной обороны (ПВО) SA-2 и ряд других объектов, принадлежащих сирийской армии.

IDF заявила, что считает власти Сирии ответственными за любые действия с территории этой страны, направленные против Израиля, и пообещала “решительно действовать” в случае атак.

Ранее сирийское государственное агентство SANA сообщило, что Дамаск в ночь на 2 мая подвергся обстрелу со стороны Голанских высот, подконтрольных Израилю. По его данным, в результате атаки трое сирийских военных погибли и семеро пострадали.

בתגובה לירי שתי הרקטות משטח סוריה לעבר החרמון, צה"ל תקף הלילה מספר יעדים צבאיים השייכים לצבא סוריה: https://t.co/alDPa2lFqw pic.twitter.com/Bq7E7ntfm8

— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 2 червня 2019 р.

Напоминаем, Reuters узнало об отправке Турцией оружия противникам России и Сирии.

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