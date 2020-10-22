Израиль и ОАЭ подписали четыре соглашения, в частности – о безвизовом режиме
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Израиль подписал четыре соглашения с ОАЭ – об инвестициях, по науке и технологиям, по вопросам гражданской авиации и о безвизовом режиме между странами. Об этом сообщает пресс-служба МИД Израиля, передает УНН.
По данным израильского дипведомства, на этой неделе состоялся первый официальный визит делегации ОАЭ в Израиль, в рамках которого были подписаны первые двусторонние соглашения.
“Мы будем сотрудничать в сфере гражданской авиации. Мы соединяем Израиль и ОАЭ несколькими прямыми рейсами, и израильтяне смогут летать по многим направлениям еще дальше, на восток, в Азию”, — сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
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Кроме того, между ОАЭ и Израилем подписано соглашение о взаимном безвизовом режиме.
“Мы освобождаем наших граждан от виз, и это станет огромным стимулом для бизнеса, туризма и межчеловеческих контактов”, — заявил глава правительства Израиля.
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Как сообщал УНН, 13 августа Израиль и ОАЭ договорились об установлении дипломатических отношений между государствами. ОАЭ стали третьей арабской страной и первой страной Персидского залива, которая установила дипломатические отношения с Израилем. В октябре была подписана декларация об установлении дипломатических отношений между Израилем и Бахрейном.