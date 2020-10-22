Ізраїль і ОАЕ підписали чотири угоди, зокрема - про безвізовий режим
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Ізраїль підписав чотири угоди з ОАЕ — про інвестиції, про науку і технології, з питань цивільної авіації та про безвізовий режим між країнами. Про це повідомляє пресслужба МЗС Ізраїлю, передає УНН.
За даними ізраїльського дипвідомства, на цьому тижні відбувся перший офіційний візит делегації ОАЕ в Ізраїль, в рамках якого були підписані перші двосторонні угоди.
“Ми будемо співпрацювати в сфері цивільної авіації. Ми з’єднуємо Ізраїль і ОАЕ декількома прямими рейсами, і ізраїльтяни зможуть літати по багатьох напрямках ще далі, на схід, в Азію”, — сказав прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.
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Крім того, між ОАЕ і Ізраїлем підписано угоду про взаємний безвізовий режим.
“Ми звільняємо наших громадян від віз, і це стане величезним стимулом для бізнесу, туризму і міжлюдських контактів”, — заявив глава уряду Ізраїлю.
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Як повідомляв УНН, 13 серпня Ізраїль і ОАЕ домовилися про встановлення дипломатичних відносин між державами. ОАЕ стали третьою арабською країною і першою країною Перської затоки, яка встановила дипломатичні відносини з Ізраїлем. У жовтні була підписана декларація про встановлення дипломатичних відносин між Ізраїлем і Бахрейном.