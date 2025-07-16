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Израильский авиаудар поразил президентский дворец в Дамаске - СМИ

Киев • УНН

 • 1162 просмотра

Сирийские СМИ сообщают о новом израильском авиаударе по президентскому дворцу в Дамаске. Военные не комментируют последний инцидент, произошедший после предыдущего удара по штабу сирийских военных.

Израильский авиаудар поразил президентский дворец в Дамаске - СМИ

Сирийские СМИ сообщают о новом израильском авиаударе по президентскому дворцу в Дамаске, пишет УНН со ссылкой на The Times of Israel.

Детали

Военные, пишет израильское издание, пока не прокомментировали последний удар.

Напомним

Ранее в Дамаске сообщили об израильском ударе по штабу сирийских военных на фоне боевых действий в Сувейде.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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