Израильский авиаудар поразил президентский дворец в Дамаске - СМИ
Киев • УНН
Сирийские СМИ сообщают о новом израильском авиаударе по президентскому дворцу в Дамаске. Военные не комментируют последний инцидент, произошедший после предыдущего удара по штабу сирийских военных.
Сирийские СМИ сообщают о новом израильском авиаударе по президентскому дворцу в Дамаске, пишет УНН со ссылкой на The Times of Israel.
Детали
Военные, пишет израильское издание, пока не прокомментировали последний удар.
Напомним
Ранее в Дамаске сообщили об израильском ударе по штабу сирийских военных на фоне боевых действий в Сувейде.