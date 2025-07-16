Израильский авиаудар поразил президентский дворец в Дамаске - СМИ

Сирийские СМИ сообщают о новом израильском авиаударе по президентскому дворцу в Дамаске, пишет УНН со ссылкой на The Times of Israel.

Детали

Военные, пишет израильское издание, пока не прокомментировали последний удар.

Напомним

Ранее в Дамаске сообщили об израильском ударе по штабу сирийских военных на фоне боевых действий в Сувейде.